[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 11일 장 마감 5분 만에 12.21%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 167,800원으로 전 거래일 대비 1.21% 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 22,235,545주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 LG전자(066570)는 폭등률 22.98%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 5.93% 상승 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 하락률 1.83%로 하락했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.49% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 우리기술(032820)은 등락률 30.00%로 상한가를 기록했다. 7위 한화솔루션(009830)은 3.00%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 셀트리온(068270)은 5.27%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 NAVER(035420)는 1.38% 소폭 상승 마감했다. 10위 에코프로(086520)는 2.24% 하락했다.이 밖에도 이마트(139480) ▲8.50%, 삼표시멘트(038500) ▼6.70%, 삼성SDI(006400) ▼1.05%, LG씨엔에스(064400) ▲4.49%, 한화오션(042660) ▼0.92%, 휴림로봇(090710) ▼2.45%, 알테오젠(196170) ▲1.85%, 유진로봇(056080) ▼8.10%, 한온시스템(018880) ▲2.74%, 아크릴(0007C0) ▲28.64% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]