[서울데이터랩]다스코 29.87% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]다스코 29.87% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-11 15:47
수정 2026-02-11 15:47
11일 오후 3시 35분 다스코(058730)가 등락률 +29.87%로 상승률 1위로 마감했다. 다스코는 장 중 5,129,776주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,065원 오른 4,630원에 마감했다.

한편 다스코의 PER은 -18.90으로 평가되며, ROE는 -2.21%로 수익성이 낮다고 평가될 수 있다.

이어 상승률 2위 키다리스튜디오(020120)는 주가가 24.62% 폭등하며 종가 4,150원에 상승 마감했다. 상승률 3위 LG전자(066570)의 주가는 127,900원으로 22.98% 폭등하며 좋은 성과를 보였다. 상승률 4위 삼영(003720)은 21.93% 급등하며 8,230원에 마감했다. 상승률 5위 우진플라임(049800)은 20.18%의 급등세를 타고 3,425원에 마감했다.

6위 한전산업(130660)은 21,200원으로 19.24% 급등 마감했다. 7위 삼양바이오팜(0120G0)은 종가 114,000원으로 16.68% 급등 마감했다. 8위 현대지에프홀딩스(005440)는 종가 12,100원으로 13.40% 급등 마감했다. 9위 KCC(002380)는 549,000원으로 12.16% 급등 마감했다. 10위 화천기계(010660)는 6,010원으로 11.50% 급등 마감했다.



이밖에도 BGF리테일(282330) ▲11.49%, LG전자우(066575) ▲11.31%, 롯데하이마트(071840) ▲10.43%, 화신(010690) ▲10.09% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
