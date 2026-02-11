[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 514억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 514억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-11 13:46
수정 2026-02-11 13:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 긍정적인 흐름을 보인다.

11일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 4346만 7325주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1만 2150원으로, 시가총액 대비 거래대금이 2.54%에 달한다. PER은 146.39, ROE는 -3.33으로, 수급과 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다. 케이바이오(038530)는 37,831,137주 거래되며 차지했고, 현재 주가는 397원이다. 시가총액은 459억원으로 거래대금 비율이 3.1%를 기록하며, PER -3.68, ROE -11.36으로 재무 지표가 저조하다.

현대ADM(187660)은 3위를 기록하며 3,411만 3824주 거래되었고, 현재가는 4545원, 등락률은 7.96%이다. 4위는 인콘(083640)로, 주가는 491원이며 2,829만 2306주 거래되며 16.08% 상승 중이다. 5위는 덕신이피씨(090410)로, 주가는 1484원이며, 2,475만 5243주 거래되며 20.85% 증가 중이다. 6위는 TS인베스트먼트(246690)로 1880원, 7위는 오가닉티코스메틱(900300)로 137원, 8위는 DSC인베스트먼트(241520)로 12,540원, 9위는 포바이포(389140)로 11,100원, 10위는 엑스페릭스(317770)로 3,960원으로 나타난다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서남(294630) ▲21.53%, 대한광통신(010170) ▲8.76%, 한국비엔씨(256840) ▲5.02%, 삼표시멘트(038500) ▼5.27%, 와이제이링크(209640) ▲0.57%, 큐캐피탈(016600) ▲0.65%, 모베이스전자(012860) ▲14.34%, 글로벌에스엠(900070) ▲20.04%, 모비스(250060) ▲15.74%, 오르비텍(046120) ▲11.11% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 우리기술과 케이바이오을 들 수 있다. 우리기술은 거래대금이 시가총액의 2.54%에 달하며 폭등을 기록하고 있으며, 케이바이오도 시가총액 대비 높은 거래대금 비율로 상한가에 근접한 상승세를 보이고 있다. 반면, 오가닉티코스메틱과 와이제이링크는 각각 6.80%와 5.27% 하락하며, 거래대금이 시가총액 대비 0.88% 이하로 거래량에 비해 하락세를 보인다.

전체적으로 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들이 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 특히 거래대금 대비 높은 시가총액 비율을 보이는 종목들이 투자자들의 관심을 끌고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로