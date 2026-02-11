[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 514억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 긍정적인 흐름을 보인다.11일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 4346만 7325주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1만 2150원으로, 시가총액 대비 거래대금이 2.54%에 달한다. PER은 146.39, ROE는 -3.33으로, 수급과 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다. 케이바이오(038530)는 37,831,137주 거래되며 차지했고, 현재 주가는 397원이다. 시가총액은 459억원으로 거래대금 비율이 3.1%를 기록하며, PER -3.68, ROE -11.36으로 재무 지표가 저조하다.현대ADM(187660)은 3위를 기록하며 3,411만 3824주 거래되었고, 현재가는 4545원, 등락률은 7.96%이다. 4위는 인콘(083640)로, 주가는 491원이며 2,829만 2306주 거래되며 16.08% 상승 중이다. 5위는 덕신이피씨(090410)로, 주가는 1484원이며, 2,475만 5243주 거래되며 20.85% 증가 중이다. 6위는 TS인베스트먼트(246690)로 1880원, 7위는 오가닉티코스메틱(900300)로 137원, 8위는 DSC인베스트먼트(241520)로 12,540원, 9위는 포바이포(389140)로 11,100원, 10위는 엑스페릭스(317770)로 3,960원으로 나타난다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 서남(294630) ▲21.53%, 대한광통신(010170) ▲8.76%, 한국비엔씨(256840) ▲5.02%, 삼표시멘트(038500) ▼5.27%, 와이제이링크(209640) ▲0.57%, 큐캐피탈(016600) ▲0.65%, 모베이스전자(012860) ▲14.34%, 글로벌에스엠(900070) ▲20.04%, 모비스(250060) ▲15.74%, 오르비텍(046120) ▲11.11% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 우리기술과 케이바이오을 들 수 있다. 우리기술은 거래대금이 시가총액의 2.54%에 달하며 폭등을 기록하고 있으며, 케이바이오도 시가총액 대비 높은 거래대금 비율로 상한가에 근접한 상승세를 보이고 있다. 반면, 오가닉티코스메틱과 와이제이링크는 각각 6.80%와 5.27% 하락하며, 거래대금이 시가총액 대비 0.88% 이하로 거래량에 비해 하락세를 보인다.전체적으로 코스닥 시장은 거래량 상위 종목들이 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 특히 거래대금 대비 높은 시가총액 비율을 보이는 종목들이 투자자들의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]