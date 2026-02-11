[서울데이터랩]‘플루토스’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

[서울데이터랩]‘플루토스’ 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-11 09:18
수정 2026-02-11 09:18
11일 오전 9시 15분 플루토스(019570)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 플루토스는 개장 직후 5분간 268만 3075주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 168원 오른 728원이다.

한편 플루토스의 PER은 52.00으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 0.62%로 수익성이 낮다고 평가될 수 있다.

이어 상승률 2위 메디앙스(014100)는 현재가 2125원으로 주가가 29.89% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이프릴바이오(397030)는 현재 6만 9200원으로 29.83% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SAMG엔터(419530)는 21.77% 급등하며 4만 8950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 뉴인텍(012340)은 21.37%의 상승세를 타고 602원에 거래되고 있다.

6위 유투바이오(221800)는 현재가 7980원으로 19.28% 상승 중이다. 7위 우리기술(032820)은 현재가 1만 1270원으로 18.63% 상승 중이다. 8위 현대ADM(187660)은 현재가 4980원으로 18.29% 상승 중이다. 9위 제이에스링크(127120)는 현재가 3만 2350원으로 12.91% 상승 중이다. 10위 모베이스전자(012860)는 현재가 4145원으로 11.13% 상승 중이다.



이밖에도 한주에이알티(058450) ▲11.09%, 코이즈(121850) ▲10.92%, 케이바이오(038530) ▲10.46%, 빌리언스(044480) ▲9.82% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
