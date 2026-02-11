[서울데이터랩]한전산업 22.89% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

11일 오전 9시 10분 한전산업(130660)(130660)이 등락률 +22.89%로 상승률 1위를 차지했다. 한전산업은 개장 직후 5분간 182만 9804주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 4070원 오른 2만 1850원이다.한편 한전산업의 PER은 -266.46으로 수익성이 부진하며, ROE는 10.59%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 삼화콘덴서(001820)는 현재가 4만 900원으로 주가가 16.86% 급등하고 있다. 상승률 3위 다스코(058730)는 현재 4085원으로 14.59% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 BGF리테일(282330)은 10.70% 상승하며 13만 9700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대약품(004310)은 9.94%의 상승세를 타고 1만 3830원에 거래되고 있다.6위 CJ대한통운(000120)은 현재가 14만 9800원으로 9.58% 상승 중이다. 7위 한미약품(128940)은 현재가 64만 원으로 8.29% 상승 중이다. 8위 비에이치(090460)는 현재가 2만 1400원으로 7.27% 상승 중이다. 9위 이월드(084680)는 현재가 1705원으로 7.10% 상승 중이다. 10위 신대양제지(016590)는 현재가 1만 7120원으로 7.00% 상승 중이다.이밖에도 GS리테일(007070) ▲5.82%, 대우건설(047040) ▲5.38%, 제주은행(006220) ▲5.37%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲5.37% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]