[서울데이터랩]빅테크 7, 전반적 하락세

10일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 등 주요 종목들이 소폭 하락하며 시장의 전반적인 부진을 나타냈다.엔비디아는 188.54달러로 마감하며 전일 대비 0.79% 하락했다. 애플은 273.88달러로 0.27% 하락, 마이크로소프트는 413.27달러로 0.08% 하락하며 보합세를 유지했다.알파벳 Class A(GOOGL)는 318.58달러로 1.77% 하락했고, 알파벳 Class C(GOOG)는 318.63달러로 1.78% 하락했다. 메타(META)는 670.72달러로 0.96% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 207.08달러로 0.79% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 255억 달러로, 약 37조 1,852억원에 달했다. 테슬라는 267억 달러로, 약 38조 9,247억원의 거래대금을 기록하며 두 번째로 많은 거래대금을 보였다. 애플의 거래대금은 59.8억 달러로, 약 8조 7,251억원에 이르렀다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.54%에 달했다.