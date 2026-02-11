[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

10일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 대체로 보합세를 유지했다. 다우존스 지수는 소폭 상승하며 50,188.14포인트로 마감했고, 나스닥 종합 지수는 0.59% 하락한 23,102.47포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 0.33% 내린 6,941.81포인트에 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 525,334천주의 거래량을 기록하며, 전일 대비 52.27포인트(0.10%) 오른 50,188.14포인트로 장을 마쳤다. 이 지수는 시작가 50,193.49포인트에서 최고가 50,512.79포인트, 최저가 50,115.03포인트 사이에서 움직였다.반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,486,106천주의 거래량을 기록하며, 전일 대비 136.20포인트(-0.59%) 하락한 23,102.47포인트로 마감했다. 시작가는 23,271.22포인트, 최고가는 23,310.73포인트였으며, 최저가는 23,089.10포인트였다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,461,263천주의 거래량을 보이며, 23.01포인트(-0.33%) 내린 6,941.81포인트로 장을 마무리했다. 이 지수의 시작가는 6,974.49포인트, 최고가는 6,986.83포인트, 최저가는 6,937.53포인트였다.한편, 다우운송 지수는 19,817.21포인트로 63.39포인트(0.32%) 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 8,107.13포인트로 55.45포인트(-0.68%) 하락하며 마감했다. 나스닥 100 지수는 25,127.64포인트로 140.50포인트(-0.56%) 떨어졌다.VIX 지수는 17.61포인트로 0.25포인트(1.44%) 상승했다. VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 거래되며, 20 미만의 수준을 유지하며 대체로 안정적인 시장 상황을 반영했다.