[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 10일 장 마감 5분 만에 9.88%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 165,800원으로 전 거래일 대비 -0.36% 하락하며 마감했다. 거래량은 19,156,749주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 하락률 -1.24%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 한화솔루션(009830)은 -2.31% 하락 마감했다. 검색비율 4위 한온시스템(018880)은 17.94%의 급등세로 마감했다. 검색비율 5위 삼표시멘트(038500)는 -4.39% 하락 마감했다.6위 현대차(005380)는 등락률 0.52%로 보합을 기록했다. 7위 휴림로봇(090710)은 5.39%의 등락률로 상승 마감했다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 -1.36%의 등락률로 하락 마감했다. 9위 NAVER(035420)는 1.60% 상승 마감했다. 10위 POSCO홀딩스(005490)는 2.06% 상승했다.이 밖에도 유진로봇(056080) ▲21.70%, 에코프로(086520) ▼-2.07%, 한화에어로스페이스(012450) ▼-3.94%, 대우건설(047040) ▲22.36%, 비엘팜텍(065170) ▲8.73%, 이마트(139480) ▲9.50%, 한화비전(489790) ▼-12.68%, 삼성SDI(006400) ▲0.26%, 셀트리온(068270) ▼-1.09%, 미래에셋증권(006800) ▼-2.81% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]