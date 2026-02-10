[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 오가닉티코스메틱 거래대금 125억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.10일 한국거래소에 따르면, 오가닉티코스메틱(900300)이 7482만 7305주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록한다. 현재 주가는 148원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율이 3.38%에 이르며, 이는 시장에서 집중적인 매도세가 있었음을 시사하는 반면 -12.94%의 급락세를 보인다. 한편, 휴림로봇(090710)은 3천 216만 2513주가 거래되어 거래량 2위에 올랐다. 현재가는 1만 4740원이며, PER 545.93, ROE -5.59로 수급과 재무 지표에서 불안정한 모습을 보인다. 거래대금은 4795억 6300만원으로 시가총액의 약 27.23%에 달해, 강한 매수세가 관찰된다.나인테크(267320)는 현재가 3755원으로 18.08% 급등하며, 3위를 기록한 가운데 3075만 3962주의 거래량을 보인다. 나우IB(293580)는 2065원으로 13.84% 상승했으며, 3033만 3021주가 거래됐다. 코데즈컴바인(047770)은 3950원으로 1.02% 상승한 가운데 2637만 6557주가 거래됐다. LK삼양(225190)은 2735원으로 3.21% 상승하며 2519만 2645주의 거래량을 기록했다. 플루토스(019570)는 560원으로 29.93%의 상한가를 기록하며 2029만 8910주가 거래됐다. TS인베스트먼트(246690)는 1840원으로 29.94%의 상한가를 기록, 1927만 9619주의 거래량을 보였다. 비엘팜텍(065170)은 6470원으로 2.70% 상승하며 1856만 8664주의 거래량을 기록했다. 좋은사람들(033340)은 1892원으로 3.67% 상승하며 1541만 5029주가 거래됐다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼표시멘트(038500) ▼12.46%, 큐캐피탈(016600) ▲1.42%, 나무기술(242040) ▲16.16%, 레이저쎌(412350) ▲19.51%, 알티캐스트(085810) ▲10.74%, SG(255220) ▲3.47%, 현대ADM(187660) ▲29.94%, DSC인베스트먼트(241520) ▲29.94%, 에이비프로바이오(195990) ▲4.97%, 아스트(067390) ▲5.81% 등의 성적을 기록했다.플루토스와 TS인베스트먼트는 각각 29.93%와 29.94%의 상한가를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이 두 종목은 비교적 낮은 시가총액에도 불구하고 높은 거래대금을 보이며 시장에서의 강한 매수세를 반영하고 있다. 반면, 오가닉티코스메틱은 급락세를 나타내며 시가총액 대비 높은 거래대금 비율을 보여 매도세가 강했음을 시사한다.전체적인 시장은 상승과 하락 종목이 혼재된 가운데, 일부 종목에서는 눈에 띄는 변동성을 보이고 있다. 특히, 상한가를 기록한 종목들이 다수 등장하며 투자자들의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]