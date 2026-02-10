[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한온시스템 거래대금 2천3백억 돌파

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한온시스템 거래대금 2천3백억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-10 14:29
수정 2026-02-10 14:29
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

10일 한국거래소에 따르면, 한온시스템(018880)이 5천5백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 4,400원으로, 시가총액의 5.28%에 해당하는 막대한 거래대금과 함께 13.55%의 급등을 기록하고 있다. PER -10.73, ROE -13.90으로, 재무 지표는 부진하지만 급격한 매수세가 이목을 끌고 있다. 대우건설(047040)은 4천1백만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 7,200원으로 24.78%의 폭등세를 나타내고 있다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 9.75%에 달하며, PER -107.46, ROE 5.62로 수급과 재무 지표 모두에서 주목받고 있다.

SK증권(001510)은 현재 918원으로 1.66% 상승하며 2천2백만주 이상의 거래량을 보이고 있다. 신성이엔지(011930)는 2,375원으로 1.86% 하락하며 1천9백만주 이상의 거래가 이뤄지고 있다. 한화갤러리아(452260)는 2,135원으로 3.14% 상승하며 1천2백만주 이상의 거래량을 기록하고 있다. 삼성전자(005930)는 166,650원으로 0.15% 상승하며 1천1백만주 이상의 거래가 이뤄지고 있다. SG세계물산(004060)은 431원으로 6.30% 하락하며 1천1백만주 이상의 거래량을 기록 중이다. 한화솔루션(009830)은 45,150원으로 5.35% 하락하며 9백8십만주 이상의 거래가 이뤄지고 있다. 삼화페인트(000390)는 12,350원으로 30.00%의 상한가를 기록하며 8백4십만주 이상의 거래를 보이고 있다. 현대약품(004310)은 13,090원으로 9.91% 상승하며 7백1십만주 이상의 거래량을 기록하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 플레이그램(009810) ▲15.79%, 에이프로젠(007460) ▼3.14%, 카카오뱅크(323410) ▲3.20%, 대한항공(003490) ▲3.72%, 흥아해운(003280) ▲2.61%, 노루페인트(090350) ▲2.54%, 대한해운(005880) ▲2.85%, 에이프로젠바이오로직스(003060) ▼5.11%, HMM(011200) ▲2.94%, 대동(000490) ▲6.91% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 삼화페인트와 대우건설이 있다. 삼화페인트는 상한가를 기록하며 8천4백만주의 거래량과 968억의 거래대금을 보였다. 대우건설은 폭등세를 보이며 2만9천9백억의 시가총액 대비 9.75%의 거래대금 비율을 기록했다. 반면, SG세계물산과 한화솔루션은 각각 6.30%와 5.35%의 하락률을 보이며, 거래량과 거래대금 비율로 인해 투자자들의 주목을 받는다.

전체적인 시장은 등락이 엇갈리며 투자자들의 매수·매도 공방이 치열하게 이뤄지고 있다. 대규모 거래량을 기록한 종목들이 많아지며 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
