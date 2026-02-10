[서울데이터랩]한화에어로스페이스 6.37% 하락 코스피 주요 종목 등락 엇갈려

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽


정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-10 14:29
수정 2026-02-10 14:29
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

10일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 166,600원으로 전 거래일 대비 0.12% 상승하며 보합세를 유지하고 있다. 시가총액 98조 6217억원 중 외국인비율은 51.19%로 나타난다. SK하이닉스(000660)는 88만 7500원으로 0.06% 상승하며 거래량 209만 8973주를 기록하고 있다.

현대차(005380)는 0.94% 상승하며 48만 2500원, 삼성전자우(005935)는 0.52% 하락하며 11만 4600원으로 거래되고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.90% 하락한 38만 7000원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.18% 상승한 169만 7000원을 기록 중이다. SK스퀘어(402340)는 2.49% 하락한 54만 9000원, 기아(000270)는 0.85% 상승한 15만 5100원으로 거래되고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 1.57% 하락한 9만 3900원, KB금융(105560)은 2.97% 상승한 15만 5900원을 기록한다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▼6.37%, HD현대중공업(329180) ▼2.78%, 삼성물산(028260) ▼0.16%, 셀트리온(068270) ▼0.87%, 신한지주(055550) ▲4.07%, 한화오션(042660) ▼1.88%, NAVER(035420) ▲1.80%, 현대모비스(012330) ▲0.23%, 삼성생명(032830) ▲2.18%, 한국전력(015760) ▼3.04% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 등락률이 엇갈리며 명확한 방향성을 보이지 않고 있다. 특히 한화에어로스페이스는 6.37% 하락하며 가장 큰 등락폭을 기록하고 있다. 반면, 신한지주는 4.07% 상승하며 상대적으로 긍정적인 흐름을 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
