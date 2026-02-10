[서울데이터랩]삼화페인트 27.05% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]삼화페인트 27.05% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-10 09:20
수정 2026-02-10 09:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


10일 오전 9시 10분 삼화페인트(000390)가 등락률 +27.05%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화페인트는 개장 직후 5분간 668만 2480주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2570원 오른 1만 2070원이다.

한편 삼화페인트의 PER은 40.37로 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 4.87%로 수익성은 다소 낮은 편이다.

이어 상승률 2위 대우건설(047040)은 현재가 6640원으로 주가가 15.08% 급등하고 있다. 상승률 3위 플레이그램(009810)은 현재 1446원으로 10.80% 상승하고 있다. 상승률 4위 한섬(020000)은 10.41% 상승하며 2만 150원에 거래되고 있다. 상승률 5위 자화전자(033240)는 10.29%의 상승세로 4만 3400원에 거래되고 있다.

6위 현대오토에버(307950)는 현재가 45만 3500원으로 8.75% 상승 중이다. 7위 신세계(004170)는 현재가 38만 5000원으로 8.45% 상승 중이다. 8위 대림바스(005750)는 현재가 5860원으로 8.32% 상승 중이다. 9위 한올바이오파마(009420)는 현재가 5만 5200원으로 6.77% 상승 중이다. 10위 성문전자(014910)는 현재가 2020원으로 6.32% 상승 중이다.



이밖에도 현대백화점(069960) ▲6.17%, 이마트(139480) ▲6.15%, 대성산업(128820) ▲5.96%, 에이플러스에셋(244920) ▲5.64%, 롯데쇼핑(023530) ▲5.62%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.60%, 한신공영(004960) ▲5.45%, 계양전기(012200) ▲5.01%, KCTC(009070) ▲4.94%, 신대양제지(016590) ▲4.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
10일 오전 주식 상승률 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로