[서울데이터랩]빅테크 주식 상승세; 엔비디아와 마이크로소프트 주도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]빅테크 주식 상승세; 엔비디아와 마이크로소프트 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-10 09:20
수정 2026-02-10 09:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대부분 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 각각 2%대와 3%대의 상승률을 기록했으며, 메타(META)도 상승세를 보였다. 반면, 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)은 하락세를 나타냈다.

엔비디아는 전일 대비 2.50% 상승하며, 190.04달러로 마감했다. 마이크로소프트는 3.11% 상승하여 413.60달러를 기록했다. 메타는 2.38% 상승하여 677.22달러에 거래를 마쳤다.

애플은 1.17% 하락하여 274.62달러를 기록했다. 아마존은 0.76% 하락하며 보합세를 나타냈다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.45%와 0.40%의 상승을 보였다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 368억 달러로 약 53조 7,562억원에 달했다. 애플과 마이크로소프트는 각각 116억 달러와 169억 달러로, 약 16조 8,668억원과 24조 5,897억원이 거래되었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.97%에 달했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
Magnificent 7 종목들의 전반적인 주가 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로