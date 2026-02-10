[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(2월 10일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.66%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 167,500원으로 전 거래일 대비 0.66% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,524,045주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.69%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 한화솔루션(009830)은 1.15% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.52%의 하락률로 횡보 중이다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 3.56% 상승하며 상승세를 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 2.32%로 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 1.00%의 등락률로 주가가 보합권을 유지 중이다. 8위 미래에셋증권(006800)은 0.00%의 등락률로 주가에 큰 변화가 없다. 9위 삼표시멘트(038500)는 6.05% 하락하며 하락세를 보이고 있다. 10위 셀트리온(068270)은 하락률 0.11%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 한화시스템(272210) ▲2.87%, 삼성SDI(006400) ▲2.50%, 에코프로비엠(247540) ▲1.45%, 알테오젠(196170) ▲0.78%, 제주반도체(080220) ▲0.74%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.69%, 한미반도체(042700) ▲0.46%, 미래산업 ▲0.00%, 아모레퍼시픽(090430) ▼0.55%, 두산에너빌리티 ▼0.52% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]