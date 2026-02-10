[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

9일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 전반적으로 제한된 변동성을 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 등 주요 지수는 소폭의 오름세를 기록했다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 50,135.87로 마감하며 전일 대비 20.20포인트(0.04%) 상승했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,238.67로 마무리되며 207.46포인트(0.90%) 올랐다. S＆P 500 지수도 6,964.82로 장을 마쳤다.다우존스 지수는 최저 49,837.45와 최고 50,219.40 사이에서 거래되며 622,365천 주의 거래량을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 22,878.37에서 23,314.67 사이를 오가며 거래량은 1,521,851천 주에 달했다. S＆P 500 지수는 6,905.87에서 6,980.10 사이의 변동을 보이며 3,343,159천 주가 거래되었다.다우운송 지수는 19,753.82로 장을 마치며 138.54포인트(-0.70%) 하락했다. 나스닥 100 지수는 25,268.14로 마감하며 192.37포인트(0.77%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8,162.58로 마무리되며 113.96포인트(1.42%) 올랐다.한편, VIX 지수는 17.28로 하락하며 0.48포인트(-2.70%) 내렸다. VIX 지수가 20 미만을 기록하면서 시장의 안정성과 낮은 변동성을 시사했다.