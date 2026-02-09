[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 LK삼양 거래대금 무려 134억원 돌파

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-09 13:31
수정 2026-02-09 13:31
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

9일 한국거래소에 따르면, LK삼양(225190)이 4638만 4025주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2785원으로, 시가총액이 196억 3000만원인데 반해 거래대금은 134억 7190만원에 이른다. 이는 시가총액의 약 68.5%에 달하는 거래대금으로, 투자자들의 활발한 참여를 보여준다. PER -18.95, ROE -5.01로 재무 지표는 부진하지만, 거래량과 거래대금을 통해 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 알 수 있다. 플루토스(019570)는 3250만 1766주가 거래되며 거래량 2위를 기록한다. 현재 주가는 431원이며, 시가총액은 28억 9000만원이다. 거래대금은 13억 2590만원으로, 시가총액의 약 45.9%에 이르는 높은 비율을 기록하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. PER 30.79, ROE 0.62로, 주가 상승과 함께 재무 지표도 양호한 편이다.

오가닉티코스메틱(900300)은 거래량 3위로, 2438만 1528주가 거래되고 있다. 현재 주가는 170원이며, 29.77%의 상승률을 기록 중이다. 비츠로시스(054220)는 579원으로 21.64% 상승하며 2246만 7059주가 거래 중이다. 삼표시멘트(038500)는 7.33% 하락한 1만 8210원에 거래되며 1792만 2780주가 거래되고 있다. 코데즈컴바인(047770)은 2.39% 하락한 3875원에 거래되며, 1594만 7973주가 거래 중이다. SG(255220)는 2.09% 하락한 3280원에 거래되며 1114만 1049주가 거래되고 있다. 비엘팜텍(065170)은 6.80% 하락한 4660원에 거래되며, 948만 9262주가 거래 중이다. 다날(064260)은 5.85% 상승한 9050원에 거래되며, 909만 974주가 거래되고 있다. 케이바이오(038530)는 4.90% 상승한 321원에 거래되며, 867만 2374주가 거래 중이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 좋은사람들(033340)(033340) ▼4.91%, 우리기술(032820)(032820) 0.00%, 파루(043200)(043200) ▲5.85%, 레이저쎌(412350)(412350) ▲29.90%, 인콘(083640)(083640) ▼6.17%, 휴림로봇(090710)(090710) ▲2.03%, 아주IB투자(027360)(027360) ▲7.68%, 헥토파이낸셜(234340)(234340) ▲22.72%, 해성옵틱스(076610)(076610) ▼7.05%, 큐캐피탈(016600)(016600) ▲0.35% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 플루토스와 오가닉티코스메틱, 하락률이 높은 삼표시멘트와 비엘팜텍이 있다. 플루토스는 거래대금이 시가총액의 약 45.9%를 차지하며, 높은 거래량과 함께 주가도 29.82% 상승하고 있다. 오가닉티코스메틱 역시 거래대금이 시가총액의 상당 부분을 차지하며, 주가는 29.77% 상승 중이다. 반면 삼표시멘트는 거래대금이 시가총액의 일부에 불과하지만 7.33% 하락 중이며, 비엘팜텍도 거래대금이 시가총액의 일부에 불과하면서 6.80% 하락하고 있다.

전체적으로 코스닥 시장은 특정 종목들의 급등과 급락이 엇갈리면서 변동성이 큰 모습을 보이고 있다. 투자자들은 거래량과 거래대금 비율을 주목하며 투자 방향을 모색하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로