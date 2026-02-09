[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 LK삼양 거래대금 무려 134억원 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.9일 한국거래소에 따르면, LK삼양(225190)이 4638만 4025주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2785원으로, 시가총액이 196억 3000만원인데 반해 거래대금은 134억 7190만원에 이른다. 이는 시가총액의 약 68.5%에 달하는 거래대금으로, 투자자들의 활발한 참여를 보여준다. PER -18.95, ROE -5.01로 재무 지표는 부진하지만, 거래량과 거래대금을 통해 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 알 수 있다. 플루토스(019570)는 3250만 1766주가 거래되며 거래량 2위를 기록한다. 현재 주가는 431원이며, 시가총액은 28억 9000만원이다. 거래대금은 13억 2590만원으로, 시가총액의 약 45.9%에 이르는 높은 비율을 기록하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. PER 30.79, ROE 0.62로, 주가 상승과 함께 재무 지표도 양호한 편이다.오가닉티코스메틱(900300)은 거래량 3위로, 2438만 1528주가 거래되고 있다. 현재 주가는 170원이며, 29.77%의 상승률을 기록 중이다. 비츠로시스(054220)는 579원으로 21.64% 상승하며 2246만 7059주가 거래 중이다. 삼표시멘트(038500)는 7.33% 하락한 1만 8210원에 거래되며 1792만 2780주가 거래되고 있다. 코데즈컴바인(047770)은 2.39% 하락한 3875원에 거래되며, 1594만 7973주가 거래 중이다. SG(255220)는 2.09% 하락한 3280원에 거래되며 1114만 1049주가 거래되고 있다. 비엘팜텍(065170)은 6.80% 하락한 4660원에 거래되며, 948만 9262주가 거래 중이다. 다날(064260)은 5.85% 상승한 9050원에 거래되며, 909만 974주가 거래되고 있다. 케이바이오(038530)는 4.90% 상승한 321원에 거래되며, 867만 2374주가 거래 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 좋은사람들(033340)(033340) ▼4.91%, 우리기술(032820)(032820) 0.00%, 파루(043200)(043200) ▲5.85%, 레이저쎌(412350)(412350) ▲29.90%, 인콘(083640)(083640) ▼6.17%, 휴림로봇(090710)(090710) ▲2.03%, 아주IB투자(027360)(027360) ▲7.68%, 헥토파이낸셜(234340)(234340) ▲22.72%, 해성옵틱스(076610)(076610) ▼7.05%, 큐캐피탈(016600)(016600) ▲0.35% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 플루토스와 오가닉티코스메틱, 하락률이 높은 삼표시멘트와 비엘팜텍이 있다. 플루토스는 거래대금이 시가총액의 약 45.9%를 차지하며, 높은 거래량과 함께 주가도 29.82% 상승하고 있다. 오가닉티코스메틱 역시 거래대금이 시가총액의 상당 부분을 차지하며, 주가는 29.77% 상승 중이다. 반면 삼표시멘트는 거래대금이 시가총액의 일부에 불과하지만 7.33% 하락 중이며, 비엘팜텍도 거래대금이 시가총액의 일부에 불과하면서 6.80% 하락하고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 특정 종목들의 급등과 급락이 엇갈리면서 변동성이 큰 모습을 보이고 있다. 투자자들은 거래량과 거래대금 비율을 주목하며 투자 방향을 모색하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]