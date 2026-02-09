[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 신성이엔지 거래대금 1,141억 돌파

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
정연호 기자
입력 2026-02-09 13:31
수정 2026-02-09 13:31
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

9일 한국거래소에 따르면, 신성이엔지(011930)가 46,880,966주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 2,400원으로, 시가총액 4,940억원 대비 거래대금이 114,133백만원으로 2.31%를 차지하며 활발한 매수세가 이어지고 있다. PER은 -40.68, ROE는 -5.85로 나타나며 재무 지표는 다소 부진하지만, 긍정적인 투자 심리가 반영된 것으로 보인다. SK증권(001510)은 913원으로 6.53% 상승하며 거래량 35,949,657주를 기록하고 있다. 거래대금은 33,272백만원으로 시가총액 4,315억원 대비 0.77%를 차지하며, PER은 114.12, ROE는 -13.91로 나타나고 있다.

한화솔루션(009830)은 48,550원으로 15.60% 급등하며 거래량 27,753,899주를 기록 중이다. SG세계물산(004060)은 460원으로 6.31% 하락하며 19,716,740주가 거래되고 있다. 삼성전자(005930)는 166,500원으로 4.98% 상승하며 17,624,161주가 거래되고 있다. 미래에셋증권(006800)은 54,500원으로 13.54% 상승하며 10,183,757주가 거래 중이다. 두산에너빌리티(034020)는 95,400원으로 7.19% 상승하며 7,762,584주가 거래되고 있다. 대우건설(047040)은 5,750원으로 4.17% 상승하며 7,354,807주가 거래되고 있다. 한화갤러리아(452260)는 2,090원으로 2.34% 하락하며 5,857,322주가 거래 중이다. 한온시스템(018880)은 3,845원으로 2.26% 상승하며 5,718,939주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대한해운(005880) ▲3.18%, 서울식품(004410) ▲1.37%, 금호타이어(073240) ▲11.06%, 조비(001550) ▲13.57%, 계양전기(012200) ▲4.83%, 에이프로젠(007460) ▼0.98%, 다이나믹디자인(145210) ▲10.53%, 한화투자증권(003530) ▲5.09%, SK하이닉스(000660) ▲4.95%, 삼성제약(001360) ▲6.00% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 한화솔루션과 미래에셋증권이 있다. 한화솔루션은 15.60%의 급등과 함께 거래대금 1조 2,943억을 기록하며 시가총액의 15.50%를 차지하고 있다. 이는 투자자들의 대규모 매수세가 몰린 것으로 해석할 수 있다. 반대로, SG세계물산은 6.31% 하락과 함께 거래대금이 시가총액의 1.01%에 불과하여 상대적인 매도세가 관찰되고 있다.

전체적으로 코스피 시장은 긍정적인 투자 심리가 반영된 모습이다. 특히, 급등한 종목들이 높은 거래대금을 동반하며 시장에서 주목받고 있다. 이에 따라 투자자들의 관심이 지속적으로 유지될 것으로 예상된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로