[서울데이터랩]SK스퀘어 11.48% 급등하며 상승세 주도

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.9일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 16만 6900원으로 전 거래일 대비 5.23% 상승하며 견조한 상승세를 보이고 있다. 시가총액 98조 7987억원 중 외국인비율은 51.18%에 달하며, 거래량은 1713만 2150주에 이른다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 88만 3000원으로 5.24% 상승하며, 거래량 270만 7299주를 기록하고 있다.현대차(005380)는 2.57% 상승한 47만 9500원, 삼성전자우(005935)는 2.31% 상승한 11만 5000원, LG에너지솔루션(373220)은 1.95% 상승한 39만 2500원으로 거래되고 있다. 삼성바이오로직스(207940)는 1.68% 상승한 169만 6000원, SK스퀘어(402340)는 11.48% 급등한 57만 3000원, 한화에어로스페이스(012450)는 5.17% 상승한 124만 2000원, 두산에너빌리티(034020)는 7.53% 상승한 9만 5700원, 기아(000270)는 0.72% 상승한 15만 3000원을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲2.23%, KB금융(105560) ▲1.54%, 셀트리온(068270) ▲4.32%, 삼성물산(028260) ▲5.87%, 신한지주(055550) ▲0.21%, 한화오션(042660) ▲2.83%, 한국전력(015760) ▲2.31%, NAVER(035420) ▲0.80%, 현대모비스(012330) ▲1.76%, 삼성생명(032830) ▲4.18% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이며, 특히 SK스퀘어는 두드러진 상승폭을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]