[서울데이터랩]케어젠 -5.12% 하락으로 코스닥 시총 상위 주목

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.9일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 156,600원으로 전 거래일 대비 0.51% 상승하고 있다. 시가총액은 21조 2625억원이며, 외국인비율은 21.44%다. 거래량은 1,538,929주로 높은 거래를 보이고 있다. 한편, 시가총액 2위 알테오젠(196170)은 377,500원으로 4.57% 상승하며 강한 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 20조 1984억원이며, 외국인비율은 13.48%다. 거래량은 222,074주다.에코프로비엠(247540)은 1.66% 상승한 201,500원에 거래되고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)는 3.34% 상승한 680,000원, 삼천당제약(000250)은 8.80% 상승한 544,000원에 거래되고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 3.04% 상승한 183,000원, 코오롱티슈진(950160)은 2.33% 상승한 96,500원, 리노공업(058470)은 2.61% 상승한 98,200원, HLB(028300)는 2.76% 상승한 52,100원, 리가켐바이오(141080)는 2.06% 상승한 173,300원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▲4.85%, 케어젠(214370) ▼5.12%, 원익IPS(240810) ▲4.60%, 이오테크닉스(039030) ▲4.42%, 클래시스(214150) ▲1.20%, 메지온(140410) ▲2.23%, 로보티즈(108490) ▲2.75%, 보로노이(310210) ▲5.62%, HPSP(403870) ▲2.34%, ISC(095340) ▲2.45% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이며 견조한 흐름을 유지하고 있다. 특히 삼천당제약과 보로노이는 두드러진 상승폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]