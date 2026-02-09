[서울데이터랩]케어젠 -5.12% 하락으로 코스닥 시총 상위 주목

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]케어젠 -5.12% 하락으로 코스닥 시총 상위 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-09 13:31
수정 2026-02-09 13:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

9일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 156,600원으로 전 거래일 대비 0.51% 상승하고 있다. 시가총액은 21조 2625억원이며, 외국인비율은 21.44%다. 거래량은 1,538,929주로 높은 거래를 보이고 있다. 한편, 시가총액 2위 알테오젠(196170)은 377,500원으로 4.57% 상승하며 강한 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 20조 1984억원이며, 외국인비율은 13.48%다. 거래량은 222,074주다.

에코프로비엠(247540)은 1.66% 상승한 201,500원에 거래되고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)는 3.34% 상승한 680,000원, 삼천당제약(000250)은 8.80% 상승한 544,000원에 거래되고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 3.04% 상승한 183,000원, 코오롱티슈진(950160)은 2.33% 상승한 96,500원, 리노공업(058470)은 2.61% 상승한 98,200원, HLB(028300)는 2.76% 상승한 52,100원, 리가켐바이오(141080)는 2.06% 상승한 173,300원에 거래되고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▲4.85%, 케어젠(214370) ▼5.12%, 원익IPS(240810) ▲4.60%, 이오테크닉스(039030) ▲4.42%, 클래시스(214150) ▲1.20%, 메지온(140410) ▲2.23%, 로보티즈(108490) ▲2.75%, 보로노이(310210) ▲5.62%, HPSP(403870) ▲2.34%, ISC(095340) ▲2.45% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이며 견조한 흐름을 유지하고 있다. 특히 삼천당제약과 보로노이는 두드러진 상승폭을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 시가총액 1위 종목은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로