[서울데이터랩]‘신대양제지’ 20.19% 급등…실시간 상승률 1위

9일 오전 9시 10분 신대양제지(016590)(002880)가 등락률 +20.19%로 상승률 1위를 차지했다. 신대양제지는 개장 직후 5분간 11만 7564주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2340원 오른 1만 3930원이다.한편 신대양제지의 PER은 17.72로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.00%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 솔루스첨단소재(336370)는 현재가 8960원으로 주가가 15.61% 급등하고 있다. 상승률 3위 디아이(003160)는 현재 3만 4050원으로 14.84% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 신성이엔지(011930)는 12.93% 상승하며 2490원에 거래되고 있다. 상승률 5위 금호타이어(073240)는 12.50%의 상승세를 타고 7020원에 거래되고 있다.6위 아모레퍼시픽(090430)은 현재가 15만 3000원으로 11.43% 급등 중이다. 7위 아세아제지(002310)는 현재가 9140원으로 9.46% 급등 중이다. 8위 우진플라임(049800)은 현재가 2710원으로 9.27% 급등 중이다. 9위 KIWOOM 200선물레버리지(253250)는 현재가 7만 190원으로 9.19% 급등 중이다. 10위 이마트(139480)는 현재가 11만 1500원으로 9.10% 급등 중이다.이밖에도 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270) ▲8.69%, HD현대일렉트릭(267260) ▲8.45%, SK스퀘어(402340) ▲8.37%, 솔루스첨단소재2우B(33637L) ▲8.18% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]