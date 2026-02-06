[서울데이터랩] 코스피 5089.14p, -1.44%로 하락 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2월 6일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 74.43포인트(-1.44%) 하락한 5089.14에 마감했다.이날 코스피는 5120.77의 장중 최고점을 기록한 후 4899.30의 장중 최저점까지 떨어지며 하락세로 마감했다. 상한종목수와 하한종목수는 각각 0개였으며, 전체 상승 종목 수는 192개, 하락 종목 수는 703개로, 시장은 전반적으로 약세를 보였다.투자자 별 매매 동향을 살펴보면, 개인 투자자는 21736억 원을 순매수한 반면, 외국인 투자자는 33223억 원을 순매도했다. 기관 투자자도 9604억 원을 순매도하며 시장의 하락세에 기여했다.프로그램 매매 동향을 보면, 차익 거래에서는 824억 원이 순매도되었고, 비차익 거래에서는 19957억 원이 순매도되어, 전체적으로 20781억 원의 순매도를 기록했다.