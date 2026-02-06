[서울데이터랩] 코스피 5089.14p, -1.44%로 하락 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩] 코스피 5089.14p, -1.44%로 하락 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 16:55
수정 2026-02-06 16:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2월 6일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 74.43포인트(-1.44%) 하락한 5089.14에 마감했다.

이날 코스피는 5120.77의 장중 최고점을 기록한 후 4899.30의 장중 최저점까지 떨어지며 하락세로 마감했다. 상한종목수와 하한종목수는 각각 0개였으며, 전체 상승 종목 수는 192개, 하락 종목 수는 703개로, 시장은 전반적으로 약세를 보였다.

투자자 별 매매 동향을 살펴보면, 개인 투자자는 21736억 원을 순매수한 반면, 외국인 투자자는 33223억 원을 순매도했다. 기관 투자자도 9604억 원을 순매도하며 시장의 하락세에 기여했다.

프로그램 매매 동향을 보면, 차익 거래에서는 824억 원이 순매도되었고, 비차익 거래에서는 19957억 원이 순매도되어, 전체적으로 20781억 원의 순매도를 기록했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2월 6일 코스피 지수는 전일 대비 어떻게 움직였는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로