[서울데이터랩]2월 6일 코스피 주요 종목 마감시황

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]2월 6일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 16:55
수정 2026-02-06 16:55
6일 한국거래소에 따르면, 조비(001550)는 전 거래일 대비 23.14% 상승한 13,410원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 대양금속(009190)은 15.63% 상승한 1,369원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 한화솔루션(009830)은 15.38% 상승한 42,000원에 거래를 마감했다. 우진플라임(049800)은 12.98% 상승한 2,480원에 마감했으며, 일신석재(007110)는 12.76% 상승한 1,811원에 거래를 종료했다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 BYC가 전 거래일 대비 14.87% 하락한 47,500원에 거래를 마쳤다. 대성산업은 13.98% 하락한 8,430원에 마감했으며, 경방은 13.85% 하락한 10,390원에 거래를 종료했다. 삼일제약은 12.19% 하락한 10,810원에 거래를 마쳤고, 일신방직은 11.44% 하락한 14,170원에 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 상승 또는 보합 종목이 없으며, 하락한 종목들만 나열된다. 삼성전자는 36,252,250주가 거래되며 0.44%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 5,566,741주의 거래량을 기록하며 0.36% 하락했다. 현대차는 2,021,111주가 거래되며 4.30% 하락 마감했다. 삼성전자우는 4,017,433주가 거래되며 0.97%의 하락세를 보였다. LG에너지솔루션은 거래량 264,544주로, 2.53% 하락 마감했다. 삼성바이오로직스는 57,477주가 거래되며 1.88%의 하락세를 보였다. SK스퀘어는 1,162,944주가 거래되며 3.75% 하락했다. 한화에어로스페이스는 294,839주가 거래되며 3.75% 하락 마감했다. 기아는 1,240,887주의 거래량을 기록하며 2.75% 하락했다. 두산에너빌리티는 5,830,282주가 거래되며 1.77% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 하락세를 보이며 전반적으로 부진한 성과를 나타냈다. 투자자들은 시장의 변동성을 유의하며 신중한 투자 전략을 수립할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로