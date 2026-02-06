[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 2월 6일 장 마감 5분 만에 14.40%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 158,600원으로 전 거래일 대비 0.44% 하락하며 횡보 마감했다. 거래량은 36,248,954주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 한화솔루션(009830)은 상승률 15.38%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.36% 하락 마감했다. 검색비율 4위 삼표시멘트(038500)는 6.56% 상승했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 4.30% 하락했다.6위 에코프로(086520)는 등락률 -6.99%로 하락을 기록했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 -1.77%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 NAVER(035420)는 3.11% 하락했다. 9위 휴림로봇(090710)은 3.07% 상승 마감했다. 10위 한화시스템(272210)은 7.46% 하락했다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▼4.02%, 한화오션(042660) ▼3.69%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲2.81%, 스피어(347700) ▲29.91%, 알테오젠(196170) ▼4.12%, SK텔레콤(017670) ▼10.71%, 한미반도체(042700) ▲1.29%, 비엘팜텍(065170) ▼17.49%, 카카오(035720) ▼3.44%, 에코프로비엠(247540) ▼6.29% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]