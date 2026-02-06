[서울데이터랩]코데즈컴바인 29.95% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
기사 검색

[서울데이터랩]코데즈컴바인 29.95% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 16:02
수정 2026-02-06 16:02
6일 오후 3시 40분 코데즈컴바인(047770)이 등락률 +29.95%로 상승률 1위로 마감했다. 코데즈컴바인은 장 중 31,536,351주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 915원 오른 3,970원에 마감했다.

한편 코데즈컴바인의 PER은 47.26으로 비교적 높게 평가되고 있으며, ROE는 3.22%로 수익성이 낮다고 해석될 수 있다.

이어 상승률 2위 유틸렉스(263050)는 주가가 29.95% 폭등하며 종가 959원에 상승 마감했다. 상승률 3위 LK삼양(225190)의 주가는 2,545원으로 29.91% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 스피어(347700)는 29.91% 상승하며 37,350원에 마감했다. 상승률 5위 웰킵스하이텍(043590)은 29.87%의 상승세를 이어가며 787원에 마감했다.

6위 케이엠제약(225430)은 666원으로 29.82% 상승 마감했다. 7위 플루토스(019570)는 종가 332원으로 29.69% 상승 마감했다. 8위 풍원정밀(371950)은 종가 13,740원으로 29.50% 상승 마감했다. 9위 메디아나(041920)는 28,650원으로 20.63% 급등 마감했다. 10위 좋은사람들(033340)은 1,916원으로 16.12% 급등 마감했다.



이밖에도 선익시스템(171090) ▲15.13%, 웹스(196700) ▲14.99%, 일월지엠엘(178780) ▲14.31%, 케이엔제이(272110) ▲14.18% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
