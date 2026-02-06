[서울데이터랩]조비 23.14% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]조비 23.14% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 16:02
수정 2026-02-06 16:02
6일 오후 3시 35분 조비(001550)가 등락률 +23.14%로 상승률 1위로 마감했다. 조비는 장 중 3,185,447주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,520원 오른 13,410원에 마감했다.

한편 조비의 PER은 62.96으로, ROE는 1.22%로 나타났다.

이어 상승률 2위 대양금속(009190)은 주가가 15.63% 급등하며 종가 1,369원에 마감했다. 상승률 3위 한화솔루션(009830)의 주가는 4만 2,000원으로 15.38% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 우진플라임(049800)은 12.98% 상승하며 2,480원에 마감했다. 상승률 5위 일신석재(007110)는 12.76%의 상승세를 타고 1,811원에 마감했다.

6위 미원화학(134380)은 10만 7,000원으로 12.63% 상승 마감했다. 7위 한화솔루션우(009835)는 종가 3만 250원으로 11.83% 상승 마감했다. 8위 인디에프(014990)는 종가 834원으로 10.76% 상승 마감했다. 9위 SG세계물산(004060)은 491원으로 10.34% 상승 마감했다. 10위 OCI홀딩스(010060)는 15만 1,100원으로 9.10% 상승 마감했다.



이밖에도 화천기계(010660) ▲8.70%, 넷마블(251270) ▲7.68%, 한화비전(489790) ▲7.57%, 부산산업(011390) ▲7.28%, KB금융(105560) ▲7.03%, 더블유게임즈(192080) ▲6.72%, 신원(009270) ▲6.35%, 현대엘리베이터(017800) ▲6.24%, 남선알미우(008355) ▲5.41%, 경농(002100) ▲5.25% 등을 기록하며 금일 증시를 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
