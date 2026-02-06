[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 큐캐피탈 거래대금 180억 돌파

이미지 확대
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 다양한 변동성을 보였다.
한국거래소에 따르면, 큐캐피탈(016600)이 5천6백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 292원이며, 거래대금은 184억 3800만원에 이르지만 등락률은 9.32% 하락한 상태다. 시가총액 520억원 대비 거래대금 비율은 약 35.46%로, 시장에서 상당한 집중 매매가 이뤄지고 있다. PER -20.86, ROE 1.30으로, 재무 지표에서 다소 부진한 상태를 보인다. LK삼양(225190)은 코스닥에서 거래량 2위를 기록하며 5381만 8663주가 거래되고 있으며, 현재 주가는 2390원으로 무려 22.00% 폭등했다. 거래대금은 1257억 6200만원에 달하며, 시가총액 1684억원 대비 거래대금 비율은 약 74.66%로 나타난다.
SG(255220)는 현재 3360원으로 13.32% 급등하고 있으며, 거래량은 3988만 6092주를 기록 중이다. 좋은사람들(033340)은 1929원에서 16.91% 급등, 삼표시멘트(038500)는 21150원에서 14.70% 상승하고 있다. 인콘(083640)은 473원으로 16.43% 하락, 비엘팜텍(065170)은 4835원에서 20.21% 폭락 중이다. 휴림로봇(090710)은 4.42% 상승하며 13950원에 거래되고 있으며, KD(044180)는 10.30% 상승하며 407원에 거래 중이다. 코데즈컴바인(047770)은 29.95% 상한가를 기록하며 3970원에 거래되고 있다.
한편 거래량 상위 20위권 종목들은 케이바이오(038530) ▼5.76%, 플루토스(019570) ▲29.69%, 한국비티비(219750) ▲14.09%, 엔투텍(227950) ▼10.94%, 아미코젠(092040) ▲16.71%, 해성옵틱스(076610) ▲7.14%, 아주IB투자(027360) ▲0.97%, 재영솔루텍(049630) ▲1.80%, 씨엔플러스(115530) ▼15.91%, 유틸렉스(263050) ▲29.95% 등의 성적을 기록했다.
주목할 만한 종목으로는 LK삼양과 SG가 있다. LK삼양은 폭등세를 보이며 시가총액 대비 거래대금 비율이 74.66%로 매우 높은 상태다. SG 역시 급등하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 37.58%에 이르고 있다. 반면, 인콘과 비엘팜텍은 각각 16.43%와 20.21% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다.
전체적으로 코스닥 시장은 변동성이 크며, 일부 종목들이 높은 거래대금을 기록하면서 시장에서의 집중 매매가 활발히 이루어지고 있다. 이러한 움직임은 투자자들의 심리적 요인과 맞물려 시장 분위기를 이끌고 있다.
