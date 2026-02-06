[서울데이터랩]레인보우로보틱스 -7.45% 하락 코스닥 하락세 주도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 하락세를 보이고 있다.6일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 157,700원으로 전 거래일 대비 5.85% 하락하고 있다. 시가총액은 21조 4,119억원이며, 외국인비율은 21.45%에 달한다. 알테오젠(196170)은 현재가 361,000원으로 4.12% 하락했으며, 시가총액은 19조 3,156억원이다. 외국인비율은 13.45%다.에코프로비엠(247540)은 6.71% 하락한 197,300원을 기록하고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)는 7.45% 하락했다. 삼천당제약(000250)은 1.11% 상승했다. 에이비엘바이오(298380)는 4.89% 하락했으며, 코오롱티슈진(950160)은 5.71% 하락세를 보이고 있다. 리노공업(058470)은 1.52% 하락했고, HLB(028300)는 3.82% 하락 중이다. 케어젠(214370)은 3.39% 하락했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) ▼6.48%, 펩트론(087010) ▼9.12%, 원익IPS(240810) ▲5.40%, 이오테크닉스(039030) ▲1.17%, 클래시스(214150) ▼2.03%, 메지온(140410) ▼7.46%, 로보티즈(108490) ▼6.40%, HPSP(403870) ▲1.44%, 보로노이(310210) ▼7.09%, 파마리서치(214450) ▲1.34% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이며, 일부 종목만이 소폭 상승하고 있다. 이러한 흐름은 거래량이 높은 종목에서도 나타나며, 특히 에코프로와 HPSP는 각각 2,136,821주와 1,622,357주 거래되며 활발한 거래를 보이고 있다. 외국인비율이 높은 클래시스와 HPSP는 상대적으로 안정적인 흐름을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]