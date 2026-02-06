[서울데이터랩]삼성물산 5.88% 하락하며 급락세 보인다

[서울데이터랩]삼성물산 5.88% 하락하며 급락세 보인다

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 13:19
수정 2026-02-06 13:19
코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

6일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 15만 7400원으로 전 거래일 대비 1.19% 하락하고 있다. 시가총액은 931조 7510억원이며, 외국인비율이 51.30%를 차지하고 있다. SK하이닉스(000660)는 84만원으로 0.24% 하락하며 거래량은 392만 7456주에 이른다. 시가총액은 611조 5220억원이다.

현대차(005380)는 4.50% 하락한 46만 6500원, 삼성전자우(005935)는 2.20% 하락한 11만 1000원을 기록하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 2.78% 하락한 38만 4000원, 삼성바이오로직스(207940)는 2.06% 하락한 166만 5000원을 보이고 있다. SK스퀘어(402340)는 4.31% 하락한 51만 1000원, 한화에어로스페이스(012450)는 4.97% 하락한 116만 6000원에 거래되고 있다. 기아(000270)는 2.88% 하락한 15만 1700원, 두산에너빌리티(034020)는 2.32% 하락한 8만 8500원에 머물고 있다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▼2.73%, KB금융(105560) ▲7.67%, 셀트리온(068270) ▲0.23%, 삼성물산(028260) ▼5.88%, 신한지주(055550) 0.00%, 한화오션(042660) ▼3.32%, 한국전력(015760) ▼2.10%, NAVER(035420) ▼3.70%, 현대모비스(012330) ▼3.11%, 삼성생명(032830) ▼4.33% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스피 주요 종목들은 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, KB금융이 유일하게 큰 폭의 상승을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
