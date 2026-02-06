[서울데이터랩]웰킵스하이텍 29.87% 상한가…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]웰킵스하이텍 29.87% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-06 09:47
수정 2026-02-06 09:47
6일 오전 9시 15분 웰킵스하이텍(043590)이 등락률 +29.87%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 웰킵스하이텍은 개장 직후 5분간 85만 5823주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 181원 오른 787원이다.

웰킵스하이텍의 PER은 -4.80으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -24.34%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 대동금속(020400)은 현재가 9190원으로 주가가 24.69% 폭등하고 있다. 상승률 3위 KD(044180)는 현재 450원으로 21.95% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 케이엠제약(225430)은 21.83% 폭등하며 625원에 거래되고 있다. 상승률 5위 대동기어(008830)는 14.88%의 상승세를 타고 2만 6250원에 거래되고 있다.

6위 대동스틸(048470)은 현재가 3810원으로 14.41% 상승 중이다. 7위 신라섬유(001000)는 현재가 2690원으로 13.26% 상승 중이다. 8위 유진로봇(056080)은 현재가 3만 3800원으로 13.23% 상승 중이다. 9위 덕양에너젠(0001A0)은 현재가 3만 4100원으로 9.82% 상승 중이다. 10위 케이바이오(038530)는 현재가 361원으로 9.39% 상승 중이다.



이밖에도 해성옵틱스(076610) ▲8.65%, 서울평가정보(036120) ▲8.26%, 이엔셀(456070) ▲5.76%, 양지사(030960) ▲5.60% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로