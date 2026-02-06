[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(2월 6일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.10%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 153,400원으로 전 거래일 대비 3.70% 하락하고 있다. 거래량은 2,778,641주를 기록했다.이어 NAVER(035420)가 검색비율 2위를 기록하며 2.33%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 5.23% 하락하며 출발하고 있다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 5.08%의 하락률을 보이고 있다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 5.32% 하락하며 약세를 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 -6.63%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화솔루션(009830)은 1.65%의 상승세를 보이고 있다. 8위 한화오션(042660)은 5.31% 하락 중이다. 9위 한화시스템(272210)은 8.18% 하락하며 하락폭이 크다. 10위 삼성SDI(006400)는 하락률 5.58%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 삼표시멘트(038500) ▲19.31%, 셀트리온(068270) ▼3.45%, POSCO홀딩스(005490) ▼3.81%, 알테오젠(196170) ▼4.38%, 카카오뱅크(323410) ▼3.35%, 에코프로비엠(247540) ▼6.38%, 휴림로봇(090710) ▼4.79%, 대한전선(001440) ▼6.13%, 한미반도체(042700) ▼5.06%, 에이비엘바이오(298380) ▼5.75% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]