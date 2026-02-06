[서울데이터랩]빅테크 7종목, 대체로 약세 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)를 비롯한 주요 빅테크 종목들이 모두 약세를 면치 못했다.엔비디아는 전일 대비 1.33% 하락한 171.88달러에 거래를 마쳤다. 애플은 0.21% 하락하여 275.91달러, 마이크로소프트는 4.95% 급락한 393.67달러를 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 4.42% 하락한 222.69달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG)는 각각 0.54%와 0.60% 하락했다. 메타(META)는 0.18% 상승하며 유일한 상승세를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 195,836,518주의 거래량과 340억 달러로, 약 49조 9,098억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.1%에 달했다. 애플과 마이크로소프트의 거래대금은 각각 139억 달러(20조 4,229억원)와 254억 달러(37조 3,431억원)로 집계되었고, 시가총액 대비 각각 3.4%와 8.7%의 비중을 차지했다.