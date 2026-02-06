[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
5일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 모두 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 전일대비 하락하며 마감했다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,908.72포인트로 마감하며 전일 대비 592.58포인트(-1.20%) 하락했다. 거래량은 691,756천주로 집계되었으며, 하루 동안 49,313.04포인트로 시작해 49,340.90포인트까지 올랐으나 48,829.10포인트까지 하락했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,540.59포인트로 종료되며 363.99포인트(-1.59%) 내렸다. 거래량은 1,892,102천주를 기록했으며, 장중 최고 22,841.28포인트, 최저 22,461.14포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,798.40포인트로 마무리되며 84.32포인트(-1.23%) 하락했으며, 하루 거래량은 4,285,493천주였다. 시작가는 6,837.39포인트였으며, 장중 최고가는 6,857.85포인트, 최저가는 6,780.13포인트였다.
한편, 다우운송 지수는 19,545.74포인트로 169.82포인트(-0.86%) 하락하며 보합세를 보였다. 또한, 나스닥 100 지수는 24,548.69포인트로 342.55포인트(-1.38%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수는 미미한 변동을 보이며 7,614.64포인트로 4.52포인트(-0.06%) 하락했다.
마지막으로, VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 21.83포인트로 3.19포인트(17.11%) 상승했다. 이는 일반적으로 20을 넘는 수치로, 시장의 변동성이 다소 증가했음을 시사한다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
5일 미국 주요 증시 지수들의 전반적 움직임은?