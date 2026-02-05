[서울데이터랩]2월 5일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
입력 2026-02-05 16:19
2월 5일 한국거래소에 따르면, HD현대에너지솔루션(322000)은 전 거래일 대비 16.17% 상승한 81,900원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 일신방직(003200)은 16.11% 상승한 16,000원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. BYC(001460)는 13.99% 상승한 55,800원, 현대약품(004310)은 11.69% 상승한 13,090원, GS피앤엘(499790)은 10.14% 상승한 60,800원에 각각 거래를 종료했다.

이수스페셜티케미컬은 전 거래일 대비 13.58% 하락한 105,600원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 동양고속은 13.02% 하락한 60,800원에 거래를 마쳤다. 대성산업은 12.81% 하락한 9,800원, 롯데케미칼은 11.48% 하락한 75,600원, 세아베스틸지주는 11.07% 하락한 80,300원에 각각 거래를 종료했다.

시가총액 상위 종목 중 상승하거나 보합세를 기록한 종목은 없었다. 삼성전자는 38,290,228주가 거래되며 5.80%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 5,446,432주의 거래량을 기록하며 6.44% 하락했다. 현대차는 1,653,286주가 거래되며 3.08% 하락했다. 삼성전자우는 4,237,458주가 거래되며 5.81% 하락했다. LG에너지솔루션은 거래량 338,536주로, 1.86% 하락 마감했다. 삼성바이오로직스는 59,550주가 거래되며 3.35%의 하락세를 보였다. SK스퀘어는 1,076,988주가 거래되며 6.15% 하락 마감했다. 한화에어로스페이스는 333,625주가 거래되며 7.33% 하락했다. 기아는 1,586,898주가 거래되어 0.38% 하락했다. 두산에너빌리티는 7,586,811주가 거래되며 6.11% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 하락세를 보였다. 이러한 시장 상황에서는 투자자들이 시장의 불확실성을 주의 깊게 살펴보며, 리스크 관리에 유의할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로