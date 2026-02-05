[서울데이터랩]대동금속 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]대동금속 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-05 16:19
수정 2026-02-05 16:19
이미지 확대


5일 오후 15시 40분 대동금속(020400)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 대동금속은 2,271,119주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,700원 오른 7,370원에 마감했다.

한편 대동금속의 PER은 -17.42로 업계 평균과 비교했을 때 과대평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 -11.85%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 모두투어(080160)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 16,690원에 상승 마감했다. 상승률 3위 엑셀세라퓨틱스(373110)의 주가는 1,912원으로 29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 골드앤에스(035290)는 29.92% 상승하며 838원에 마감했다. 상승률 5위 비엘팜텍(065170)은 29.90%의 상승세를 타고 종가 6,060원에 마감했다.

6위 한국비티비(219750)는 종가 887원으로 29.87% 상승 마감했다. 7위 엔투텍(227950)은 종가 448원으로 29.86% 상승 마감했다. 8위 큐캐피탈(016600)은 종가 322원으로 29.84% 상승 마감했다. 9위 씨엔플러스(115530)는 종가 396원으로 29.84% 상승 마감했다. 10위 아이로보틱스(066430)는 종가 3,690원으로 27.02% 상승 마감했다.



이밖에도 파두(440110) ▲24.69%, TPC(048770) ▲20.95%, 링크솔루션(474650) ▲17.86%, 케어랩스(263700) ▲17.50%, 대동기어(008830) ▲15.99%, 네패스아크(330860) ▲15.46%, 하이딥(365590) ▲14.57%, 디어유(376300) ▲14.08%, 더코디(224060) ▲14.04%, 코이즈(121850) ▲13.77% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 대동금속의 이번 상승세에 대해 “대동금속은 최근 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있는 것으로 보인다. 이번 상승은 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있으며, 향후 시장 동향에 따라 주가 변동이 예상된다”고 말했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
