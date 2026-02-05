[서울데이터랩]HD현대에너지솔루션 16.17% 급등 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

5일 오후 15시 35분 HD현대에너지솔루션(322000)이 등락률 +16.17%로 상승률 1위로 마감했다. HD현대에너지솔루션은 장 중 5,291,061주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 11,400원 오른 81,900원에 마감했다.한편 HD현대에너지솔루션의 PER은 29.86으로 기업의 수익성 대비 현재 주가가 상대적으로 높다고 평가될 수 있으며, ROE는 0.03%로 나타나 주주 자본의 수익성이 낮은 수준임을 보여준다.이어 상승률 2위 일신방직(003200)은 주가가 16.11% 급등하며 종가 16,000원에 상승 마감했다. 상승률 3위 BYC(001460)의 주가는 55,800원으로 13.99% 급등하며 양호한 모습을 보였다. 상승률 4위 현대약품(004310)은 11.69% 상승하며 13,090원에 마감했다. 상승률 5위 GS피앤엘(499790)은 10.14%의 상승세를 타고 종가 60,800원에 마감했다.6위 대한제강(084010)은 종가 12,450원으로 10.08% 상승 마감했다. 7위 넥센타이어(002350)는 종가 8,820원으로 9.70% 상승 마감했다. 8위 까뮤이앤씨(013700)는 종가 1,470원으로 9.54% 상승 마감했다. 9위 이마트(139480)는 종가 103,600원으로 9.51% 상승 마감했다. 10위 아이에스동서(010780)는 종가 27,100원으로 9.49% 상승 마감했다.이밖에도 SGC에너지(005090) ▲9.04%, 휴비스(079980) ▲8.86%, 대동(000490) ▲8.85%, 한전산업(130660) ▲8.82%, 한온시스템(018880) ▲8.19%, 자이에스앤디(317400) ▲7.68%, 신성이엔지(011930) ▲7.45%, 카카오뱅크(323410) ▲7.40%, 우진플라임(049800) ▲7.07%, SG세계물산(004060) ▲6.97% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “HD현대에너지솔루션은 에너지 솔루션 분야에서의 지속적인 기술 개발과 시장 확장으로 투자자들의 기대감을 높이고 있다”며 “최근의 상승세는 기업의 성장 가능성을 반영한 것으로 보인다”고 전했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]