[서울데이터랩]경방 24.79% 폭등…실시간 상승률 1위

5일 오전 9시 10분 경방(000050)이 등락률 +24.79%로 상승률 1위를 차지했다. 경방은 개장 직후 5분간 156만 2724주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2900원 오른 1만 4600원이다.한편 경방의 PER은 9.18로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 3.15%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 일신방직(003200)은 현재가 1만 6840원으로 주가가 22.21% 폭등하고 있다. 상승률 3위 SG세계물산(004060)은 현재 487원으로 17.07% 급등하며 활발한 거래를 보인다. 상승률 4위 BYC(001460)는 16.04% 급등하며 5만 6800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화솔루션우(009835)는 13.38%의 상승세를 타고 3만 1350원에 거래되고 있다.6위 신도리코(029530)는 현재가 6만 9800원으로 12.94% 상승 중이다. 7위 현대약품(004310)은 현재가 1만 2970원으로 10.67% 상승 중이다. 8위 대한제강(084010)은 현재가 1만 2500원으로 10.52% 상승 중이다. 9위 한전산업(130660)은 현재가 1만 7760원으로 10.31% 상승 중이다. 10위 한온시스템(018880)은 현재가 4100원으로 10.07% 상승 중이다.이밖에도 에이피알(278470) ▲9.09%, 노루홀딩스우(000325) ▲8.97%, 이마트(139480) ▲8.46%, 넥센타이어(002350) ▲8.08%, BYC우(001465) ▲7.75%, 팜스코(036580) ▲7.57%, 노루홀딩스(000320) ▲7.01%, 세이브존I＆C(067830) ▲6.91%, 카카오뱅크(323410) ▲6.40%, 삼영(003720) ▲6.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]