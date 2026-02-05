[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(2월 5일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.22%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 163,000원으로 전 거래일 대비 3.61% 하락하며 주가가 다소 하락 중이다. 거래량은 2,794,644주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 4.67%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.04% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 한화솔루션(009830)은 개장 초반부터 5.49% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 0.40% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 -0.40%로 보합세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 -0.76%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 고영(098460)은 6.80%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 0.35% 하락하며 주가가 큰 변화 없이 출발했다. 10위 삼성SDI(006400)는 하락률 0.51%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 한온시스템(018880) ▲14.63%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.78%, 삼표시멘트(038500) 0.00%, 대한전선(001440) ▼0.60%, 한미반도체(042700) ▼1.88%, 알테오젠(196170) ▼0.25%, 에코프로비엠(247540) ▼2.02%, 미래에셋증권(006800) ▼1.37%, 한화시스템(272210) ▼3.17%, 하림지주(003380) ▼8.57% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]