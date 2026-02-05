[서울데이터랩]빅테크 주가, 대체로 하락세 속 애플 상승세

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]빅테크 주가, 대체로 하락세 속 애플 상승세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-05 08:53
수정 2026-02-05 08:53
4일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 메타(META)가 각각 -3.41%, -3.28%의 하락세를 기록했으며, 테슬라(TSLA)도 -3.78%로 하락했다. 반면 애플(AAPL)은 2.60% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였다.

엔비디아는 -3.41% 하락하여 174.19달러로 거래를 마쳤다. 메타는 -3.28%로 하락하며 668.99달러에 거래를 종료했다. 테슬라는 -3.78%의 하락폭을 보이며 406.01달러에 마감했다.

애플은 2.60% 상승하며 276.49달러에 거래를 마감했다. 마이크로소프트(MSFT)는 보합세를 유지하며 0.72% 상승한 414.19달러에 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)과 알파벳 Class A(GOOGL)도 각각 -2.36%, -1.96%의 하락세를 기록했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 약 198,986,362주의 거래량과 349억 달러, 약 50조 9,177억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 8.25%에 달한다. 그 뒤를 이어 애플과 마이크로소프트가 각각 244억 달러, 약 35조 6,499억원, 174억 달러, 약 25조 4,177억원의 거래대금을 기록했다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 6.00%이며, 마이크로소프트의 경우 5.66%를 기록했다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로