[서울데이터랩]2월 4일 코스피 주요 종목 마감시황

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]2월 4일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-04 17:04
수정 2026-02-04 17:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


2월 4일 한국거래소에 따르면, SG세계물산(004060)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 416원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 팜스코(036580) 또한 30.00% 상승한 3965원으로 거래를 마쳤다. 한화솔루션(009830)은 29.95% 상승한 3만 6450원에 마감했다. 대성산업(128820)은 29.94% 상승한 1만 1240원에 거래를 마쳤고, HD현대에너지솔루션(322000)은 29.83% 상승한 7만 500원에 거래를 마감했다.

HD건설기계는 전 거래일 대비 6.62% 하락한 12만 6900원에 거래를 마감했다. 에이프로젠바이오로직스는 5.95% 하락한 490원에 거래되었으며, 해성디에스는 5.78% 하락한 6만 1900원에 마감했다. 코리아써우는 5.77% 하락한 1만 6490원에 거래를 마쳤고, 효성티앤씨는 5.43% 하락한 39만 2000원에 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 29만 6447주 거래량을 바탕으로 0.96% 상승했다. 현대차는 170만 6630주의 거래량으로 2.54% 상승했다. LG에너지솔루션은 33만 7066주가 거래되며 2.94% 상승했다. 삼성바이오로직스는 5만 4087주 거래량으로 0.57% 상승했다. SK스퀘어는 82만 5682주 거래량으로 4.21% 상승했다. 한화에어로스페이스는 14만 3922주 거래량으로 1.92% 상승했다. 두산에너빌리티는 1242만 3583주 거래량으로 5.81% 상승했다. 기아는 134만 5311주 거래량으로 1.82% 상승했다. 반면, SK하이닉스는 374만 4521주가 거래되며 0.77% 하락했으며, 삼성전자우는 0.08% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이는 종목들이 다수였으며, 특히 시가총액 상위 종목들도 대체로 상승세를 띠었다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성을 주의 깊게 살피며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2월 4일 코스피 상승률 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로