[서울데이터랩]SG세계물산 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]SG세계물산 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-04 17:04
수정 2026-02-04 17:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


4일 오후 3시 35분 SG세계물산(004060)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. SG세계물산은 장 중 30,890,816주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 96원 오른 416원에 마감했다.

한편 SG세계물산의 PER은 -20.80으로 나타났으며, ROE는 2.10%로 수익성 측면에서 비교적 낮은 수준으로 평가된다.

이어 상승률 2위 팜스코(036580)는 주가가 +30.00% 폭등하며 종가 3,965원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한화솔루션(009830)의 주가는 36,450원으로 +29.95% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 대성산업(128820)은 +29.94% 폭등하며 11,240원에 마감했다. 상승률 5위 HD현대에너지솔루션(322000)은 +29.83%의 상승세를 타고 70,500원에 마감했다.

6위 한화솔루션우(009835)는 27,650원으로 +29.81% 상승 마감했다. 7위 OCI홀딩스(010060)는 종가 151,100원으로 +28.05% 상승 마감했다. 8위 한전산업(130660)은 종가 16,100원으로 +20.51% 상승 마감했다. 9위 동양고속(084670)은 69,900원으로 +19.90% 상승 마감했다. 10위 한신공영(004960)은 13,000원으로 +17.65% 상승 마감했다.



이밖에도 SGC에너지(005090) ▲17.65%, 미래아이앤지(007120) ▲17.02%, KCTC(009070) ▲16.13%, 이화산업(000760) ▲13.99%, 롯데에너지머티리얼즈(020150) ▲13.83%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲13.67%, PI첨단소재(178920) ▲13.59%, 삼일제약(000520) ▲12.83%, 신도리코(029530) ▲12.57%, 한전기술(052690) ▲12.19% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
4일 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로