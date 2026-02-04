[서울데이터랩] [코스피] 5371.10p, +1.57%로 상승 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2월 4일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 83.02포인트(1.57%) 상승한 5371.10에 마감했다.장중 최고점은 5376.92, 최저점은 5243.11이었으며, 52주 최고점도 이날 경신되었다. 전체 거래량은 781,024주, 거래대금은 약 3조 1375억 원에 달했다. 상한종목수는 6개, 상승종목수는 751개로, 대체로 시장은 강세를 보였다. 반면 하락종목수는 156개에 불과했다.투자자별로 보면, 기관은 1조 7825억 원어치를 순매수하며 코스피 상승을 이끌었다. 반면 개인과 외국인은 각각 1조 65억 원, 9402억 원어치를 순매도했다. 프로그램 매매동향에서는 차익거래가 132억 원 순매수를, 비차익거래가 3610억 원 순매도를 기록하며 전체적으로 3478억 원 순매도를 보였다.이러한 투자자별 매매 동향 속에서도 코스피는 상승세를 유지하며 투자자들에게 긍정적인 신호를 보냈다.