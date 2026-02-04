[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

삼성전자(005930)가 2월 4일 장 마감 5분 만에 13.61%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 169,100원으로 전 거래일 대비 0.96% 상승하며 횡보세로 마감했다. 거래량은 29,639,471주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 한화솔루션(009830)은 상한가로 마감하며 29.95% 상승했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 횡보세로 마감하며 0.77% 하락했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 5.81% 상승했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 2.54% 상승을 기록했다.6위 한화오션(042660)은 등락률 1.84%로 상승했다. 7위 에코프로(086520)는 3.53% 상승했다. 8위 NAVER(035420)는 -1.67%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 카카오뱅크(323410)는 8.23% 상승했다. 10위 삼성SDI(006400)는 4.54% 상승했다.이 밖에도 삼표시멘트(038500) ▲29.95%, 한화시스템(272210) ▲2.93%, 제룡전기(033100) ▲26.76%, 삼천당제약(000250) ▲1.89%, 대한전선(001440) ▲8.77%, 미래에셋증권(006800) ▲2.50%, 에이비엘바이오(298380) ▼-4.42%, 한국항공우주(047810) ▲4.58%, 휴림로봇(090710) ▼-2.12%, 알테오젠(196170) ▼-1.99% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]