'롤러코스터' 코스피, 하락 출발→5300 돌파…삼성전자 -2%

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘롤러코스터’ 코스피, 하락 출발→5300 돌파…삼성전자 -2%

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-04 09:03
수정 2026-02-04 09:39
美 기술주 급락에 삼성전자·SK하이닉스 1%대↓

코스피, 장중 5,300 돌파!
코스피, 장중 5,300 돌파! 4일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 개장 후 장중 5,300포인트를 돌파했다. 2026.2.4 연합뉴스


전날 6.84% 오르며 종가 기준 사상 최고치를 갈아치운 코스피가 4일 하락 출발했으나 장 초반 반등해 장중 처음으로 5300을 돌파했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 27.37포인트(0.52%) 내린 5260.71에 개장했으나, 장 초반 낙폭을 줄인 데 이어 상승 전환해 5300을 돌파했다.

코스피는 이날 오전 9시 18분 기준 전 거래일 대비 0.29% 오른 5303.31을 가리키고 있다.

전날 11% 넘게 폭등한 삼성전자는 이날 2.39% 내린 16만 3500원에 거래를 시작해 장 초반 1%대의 하락률을 보이고 있다.

전날 9% 넘게 상승한 SK하이닉스는 2.54% 하락한 88만 4000원에 거래를 시작해 장 초반 1% 안팎 하락하며 ‘80만닉스’ 고지에서 내려왔다.

코스피를 ‘쌍끌이’해왔던 삼성전자와 SK하이닉스가 하락하고 있지만, 현대차(2.64%), LG에너지솔루션(2.56%), 삼성바이오로직스(0.86%), SK스퀘어(3.30%) 등 시가총액 상위 종목 상당수가 오르며 지수 상승을 견인하고 있다.

코스닥 지수도 하락 출발했으나 상승 전환했다. 지수는 5.31포인트(0.46%) 내린 1139.02로 시작했으나 장 초반 상승세로 돌아서 1150선을 가리키고 있다.

앞서 전날 뉴욕증시에서 다우지수는 0.34% 하락 마감했다. S＆P 500 지수는 0.84%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.43% 하락했다.

인공지능(AI) 기술이 기존 소프트웨어(SW) 산업의 판도를 뒤집을 것이란 우려 속에 관련 업계의 주가가 급락했고, 기술주 전반에 대한 매도세가 이어지며 엔비디아(-2.84%), TSMC(-1.64%), 브로드컴(-3.26%), 마이크론 테크놀로지(-4.19%) 등 AI·반도체 기술주 전반이 하락했다.

이에 필라델피아 반도체 지수는 2.08% 하락했다.
김소라 기자
