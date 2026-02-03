‘하루만에 반등’ 코스피 최고가 마감…삼성전자 11% 폭등

방금 들어온 뉴스

‘하루만에 반등’ 코스피 최고가 마감…삼성전자 11% 폭등

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-03 15:51
수정 2026-02-03 15:51
코스피 시가총액 상위 60개 종목 모두 상승

코스피가 종가 기준 최고치를 경신한 3일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피지수가 전일대비 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08을 나타내고 있다. 2026.2.3 뉴스1
코스피가 종가 기준 최고치를 경신한 3일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피지수가 전일대비 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08을 나타내고 있다. 2026.2.3 뉴스1


전날 급락했던 코스피가 3일 반등에 성공해 7% 가까이 급등하며 종가 기준 사상 최고치를 갈아치웠다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08에 거래를 마감했다.

전날 5% 넘게 급락했던 코스피는 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81로 출발해 개장과 동시에 ‘5000피’를 넘었다.

이어 가파르게 상승하자 한국거래소는 오전 9시 26분 22초 코스피 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)를 발동했다.

전날 6.29% 급락했던 삼성전자는 이날 11.37% 급등한 16만 7500원에 마감하며 ‘17만전자’ 고지를 눈앞에 뒀다.

전날 8.69% 급락했던 SK하이닉스는 9.28% 상승한 90만 7000원에 거래를 마치며 ‘90만닉스’ 고지를 되찾은 데 이어 종가 기준 사상 최고가를 썼다.

그밖에 현대차(2.82%), LG에너지솔루션(2.89%), 삼성바이오로직스(2.22%), SK스퀘어(8.12%), 한화에어로스페이스(4.84%) 등 코스피 시가총액 상위 60개 종목 모두 ‘빨간불’이 켜졌다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 45.97포인트(4.19%) 오른 1144.33에 거래를 마쳤다.

에코프로(4.49%), 알테오젠(2.28%), 에코프로비엠(2.10%), 레인보우로보틱스(2.10%), 삼천당제약(6.16%) 등 전날 급락했던 시가총액 상위 종목 상당수가 상승 마감했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
코스피가 이날 전 거래일 대비 상승률은?
