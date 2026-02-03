[서울데이터랩]삼천당제약 11.64% 상승하며 급등세 기록 중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.3일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 165,900원으로 전 거래일 대비 2.09% 상승하고 있으며, 거래량은 2,606,435주에 달한다. 외국인 비율은 21.21%이다. 시가총액 2위인 알테오젠(196170)은 398,000원으로 전 거래일 대비 1.02% 상승 중이며, 거래량은 315,743주를 기록하고 있다. 외국인 보유 비율은 13.69%다.에코프로비엠(247540)은 0.70% 상승했고, 레인보우로보틱스(277810)는 7.30% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 11.64% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였다. 에이비엘바이오(298380)는 2.37% 상승 중이다. 코오롱티슈진(950160)은 2.92% 하락했으며, HLB(028300)는 3.14% 상승했다. 리노공업(058470)은 0.21% 상승, 리가켐바이오(141080)는 0.10% 하락했다.한편, 시가총액 11위부터 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▲0.70%, 케어젠(214370) ▲6.40%, 원익IPS(240810) ▲10.31%, 메지온(140410) ▲0.76%, 클래시스(214150) ▲0.83%, 로보티즈(108490) ▲3.90%, 이오테크닉스(039030) ▲6.21%, 파마리서치(214450) ▲2.96%, 보로노이(310210) ▲6.31%, 디앤디파마텍(347850) ▲1.12% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이는 가운데, 삼천당제약이 두드러진 상승을 기록하고 있다. 거래량이 많은 종목으로는 에코프로와 리노공업이 있으며, 외국인 비율은 클래시스가 가장 높다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]