[서울데이터랩]SK하이닉스 7.47% 상승하며 강세, SK스퀘어도 7.13% 급등

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.3일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 16만 700원으로 전 거래일 대비 6.85% 상승하며 강세를 보이고 있다. 시가총액은 951조 2858억원이며, 외국인비율은 51.62%를 기록하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 89만 2000원으로 7.47% 상승하고 있으며, 거래량은 292만 7900주에 달한다.현대차(005380)는 2.82% 상승했으며, 삼성전자우(005935)는 5.90% 상승하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 2.24% 상승했으며, 삼성바이오로직스(207940)는 2.10%의 상승률을 기록 중이다. SK스퀘어(402340)는 7.13% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 한화에어로스페이스(012450)는 4.84% 상승 중이다. HD현대중공업(329180)은 5.46% 상승했고, 기아(000270)는 2.07% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▲5.05%, KB금융(105560) ▲2.62%, 삼성물산(028260) ▲4.81%, 셀트리온(068270) ▲1.23%, 한화오션(042660) ▲5.76%, NAVER(035420) ▲0.37%, 신한지주(055550) ▲4.97%, 현대모비스(012330) ▲1.38%, 한국전력(015760) ▲3.14%, 삼성생명(032830) ▲2.85% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들은 대체로 상승세를 유지하고 있으며, 특히 SK하이닉스와 SK스퀘어가 두드러진 상승폭을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]