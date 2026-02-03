[서울데이터랩]코스피 거래량 1위 SK증권 953원으로 9.54% 상승

[서울데이터랩]코스피 거래량 1위 SK증권 953원으로 9.54% 상승

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-03 13:14
수정 2026-02-03 13:14
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 3일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 1억700만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 953원으로, 시가총액의 약 23.28%에 해당하는 막대한 거래대금을 기록하고 있으며, 9.54%의 상승률을 보이고 있다. PER 119.12, ROE -13.91로 수급과 재무 지표에서 혼재된 모습을 나타내고 있다. 한편, 건설업체인 진흥기업(002780)은 799원에 거래되며, 거래량 1,830만주를 기록 중이다. 시가총액의 약 12.88%에 해당하는 거래대금이 유입되며 18.20%의 급등세를 보이고 있다. PER 12.89, ROE 0.81로 저평가 인식이 매수세로 이어졌을 가능성이 있다.

삼성전자(005930)는 현재 160,400원에 거래 중이며, 6.65% 상승하여 거래량 1,723만주를 기록하고 있다. 미래에셋증권(006800)는 48,950원으로 22.22% 급등하며 거래량 1,400만주를 나타내고 있다. 한화투자증권(003530)는 6,680원에 거래되며 10.41%의 상승세를 보이고 있고 거래량 1,310만주를 기록 중이다. 보락(002760)는 1,358원에 거래되며 9.16% 상승, 거래량 1,177만주로 나타나고 있다. 또한, 한화시스템(272210)은 119,000원으로 28.09%의 폭등세를 보이며 거래량 1,118만주를 보이고 있다. 이 외에도 한화갤러리아(452260)는 1,963원에 거래되며 2.94% 상승, 금호에이치티(214330)는 539원으로 4.66% 상승, 동양(001520)는 929원으로 7.52% 상승 중이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 현대비앤지스틸(004560) ▲4.39%, 대한전선(001440) ▲13.32%, 한화생명(088350) ▲6.49%, 한온시스템(018880) ▲3.13%, 성안머티리얼스(011300) ▼2.08%, 경방(000050) ▲15.25%, 대성산업(128820) ▲4.43%, 대한해운(005880) ▲2.07%, 두산에너빌리티(034020) ▲4.87%, KCTC(009070) ▲9.89% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 미래에셋증권와 한화시스템가 있다. 두 종목은 각각 22.22%, 28.09%의 상승률을 기록하며 거래대금이 시가총액의 2% 이상을 차지하여 투자자들의 집중적인 관심을 받고 있다. 반면, 하락률이 높은 종목으로는 성안머티리얼스와 경방가 있으며, 각각 2.08%, 3.85% 하락하며 거래대금이 상대적으로 적은 편이다.

전반적으로 코스피 시장은 상승세를 나타내고 있으며, 거래량이 많은 종목들이 상승세를 주도하고 있다. 특히, 증권 및 IT 관련 종목들이 강세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이러한 흐름이 지속될지 투자자들의 이목이 집중되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
