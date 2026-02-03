[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 아주IB투자 거래대금 188억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.3일 한국거래소에 따르면, 아주IB투자(027360)가 3643만 5222주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 5280원으로 거래대금은 188억 2970만원이며, 시가총액의 약 2.94%에 해당한다. PER은 142.70, ROE는 3.20으로 나타났다. 바이오스마트(038460)는 2269만 8179주의 거래량으로 2위에 올랐다. 현재 주가는 6020원이며, 거래대금은 139억 5960만원으로 시가총액의 약 8.86%를 차지하고 있다. PER은 21.73, ROE는 0.11을 기록하고 있다.유디엠텍(389680)은 현재가 1079원으로 2.24% 상승하며 거래량 2230만 5822주를 기록하고 있다. 인콘(083640)은 494원으로 상한가에 도달했으며, 2197만 3585주가 거래되고 있다. 다날(064260)은 현재 9710원으로 7.06% 상승했고, 거래량은 1906만 6722주다. 네오펙트(290660)는 1210원으로 4.13% 상승하며 1715만 3746주가 거래되고 있다. 미래에셋벤처투자(100790)는 21550원으로 급등세를 기록하며 거래량은 1294만 8193주다. 대주산업(003310)은 5310원으로 1.67% 하락했으며, 1280만 2860주가 거래되고 있다. 케이바이오(038530)는 292원으로 9.77% 상승하며 거래량은 1260만 2369주를 기록하고 있다. 삼표시멘트(038500)는 14190원으로 상한가에 도달하며, 1246만 7462주가 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 LK삼양(225190) ▲29.95%, 삼미금속(012210) ▲16.97%, 이미지스(115610) ▲24.00%, 나무기술(242040) ▲12.90%, 우리기술(032820) ▲3.19%, 루미르(474170) ▲19.59%, 네오셈(253590) ▲21.19%, 휴림로봇(090710) ▲0.63%, 덕양에너젠(0001A0) ▼6.10%, 대한광통신(010170) ▲2.66% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 유디엠텍과 인콘이 있다. 유디엠텍의 경우, 거래대금은 22억 3540만원으로 시가총액의 약 4.98%에 해당하며, 인콘은 거래대금이 10억 2230만원으로 시가총액의 약 2.66%를 차지한다. 반면, 덕양에너젠과 대주산업은 각각 하락세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 2.65%와 3.84%를 차지하고 있다.코스닥 시장은 전반적으로 상승세를 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 그러나 일부 종목은 등락률에 따라 투자자들의 매매가 엇갈리면서 변동성이 나타나고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]