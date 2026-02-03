[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 아주IB투자 거래대금 188억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 아주IB투자 거래대금 188억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-03 13:14
수정 2026-02-03 13:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

3일 한국거래소에 따르면, 아주IB투자(027360)가 3643만 5222주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 5280원으로 거래대금은 188억 2970만원이며, 시가총액의 약 2.94%에 해당한다. PER은 142.70, ROE는 3.20으로 나타났다. 바이오스마트(038460)는 2269만 8179주의 거래량으로 2위에 올랐다. 현재 주가는 6020원이며, 거래대금은 139억 5960만원으로 시가총액의 약 8.86%를 차지하고 있다. PER은 21.73, ROE는 0.11을 기록하고 있다.

유디엠텍(389680)은 현재가 1079원으로 2.24% 상승하며 거래량 2230만 5822주를 기록하고 있다. 인콘(083640)은 494원으로 상한가에 도달했으며, 2197만 3585주가 거래되고 있다. 다날(064260)은 현재 9710원으로 7.06% 상승했고, 거래량은 1906만 6722주다. 네오펙트(290660)는 1210원으로 4.13% 상승하며 1715만 3746주가 거래되고 있다. 미래에셋벤처투자(100790)는 21550원으로 급등세를 기록하며 거래량은 1294만 8193주다. 대주산업(003310)은 5310원으로 1.67% 하락했으며, 1280만 2860주가 거래되고 있다. 케이바이오(038530)는 292원으로 9.77% 상승하며 거래량은 1260만 2369주를 기록하고 있다. 삼표시멘트(038500)는 14190원으로 상한가에 도달하며, 1246만 7462주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 LK삼양(225190) ▲29.95%, 삼미금속(012210) ▲16.97%, 이미지스(115610) ▲24.00%, 나무기술(242040) ▲12.90%, 우리기술(032820) ▲3.19%, 루미르(474170) ▲19.59%, 네오셈(253590) ▲21.19%, 휴림로봇(090710) ▲0.63%, 덕양에너젠(0001A0) ▼6.10%, 대한광통신(010170) ▲2.66% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 유디엠텍과 인콘이 있다. 유디엠텍의 경우, 거래대금은 22억 3540만원으로 시가총액의 약 4.98%에 해당하며, 인콘은 거래대금이 10억 2230만원으로 시가총액의 약 2.66%를 차지한다. 반면, 덕양에너젠과 대주산업은 각각 하락세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 2.65%와 3.84%를 차지하고 있다.

코스닥 시장은 전반적으로 상승세를 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 그러나 일부 종목은 등락률에 따라 투자자들의 매매가 엇갈리면서 변동성이 나타나고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로