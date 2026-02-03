[속보] 코스피 4% 급등에 매수 사이드카 발동

이미지 확대 코스피, 상승 출발 코스피가 상승 출발하며 5,000선을 하루 만에 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 상승 출발 코스피가 상승 출발하며 5,000선을 하루 만에 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.3 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 이른바 ‘워시 쇼크’에서 벗어나 4%대 급등하는 가운데 한국거래소가 코스피 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)를 발동했다.거래소는 3일 오전 9시 26분 22초 코스피 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다.코스피 매수 사이드카는 코스피200 선물거래종목 중 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목 가격이 5% 이상 상승해 1분간 지속될 경우 발동된다.코스피 매수 사이드카 발동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호 관세 유예를 발표해 증시가 급등한 지난해 4월 10일 이후 약 10개월 만이다.앞서 전날 5% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 발동됐던 코스피는 미국 뉴욕 증시가 일제히 상승 마감한 영향으로 장 초반 급등했다.코스피는 전 거래일 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 거래를 시작하며 개장과 동시에 ‘5000피’를 넘었다.이어 삼성전자가 6%대, SK하이닉스가 7% 급등하면서 지수는 상승폭을 키워 4%대까지 올랐다.코스닥 지수는 37.58포인트(3.42%) 오른 1135.94에 개장해 장 초반 1130선 안팎을 가리키고 있다.앞서 전날 뉴욕 증시는 이른바 ‘워시 쇼크’에서 벗어나 상승 마감했다. 다우지수는 1.05%, S＆P500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.54%, 0.56% 올랐다.미 연방준비제도(Fed)의 새 수장으로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사가 ‘매파’에 가깝다는 평가가 나오자 지난달 30일 미 증시에서 기술주가 하락하고 금·은, 가상자산 등이 급락했지만, 단기간 급등 뒤의 과도한 ‘패닉셀’에 대한 경계가 확산하며 뉴욕 증시는 하루만에 안정을 찾았다.