[서울데이터랩]동부건설우 15.26% 급등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]동부건설우 15.26% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-03 09:19
수정 2026-02-03 09:19
3일 오전 9시 10분 동부건설우(005965)가 등락률 +15.26%로 급등하며 상승률 1위를 차지했다. 동부건설우는 개장 직후 5분간 6654주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2840원 오른 2만 1450원이다.

한편 동부건설우의 PER은 325.00으로 현재 주가가 기업의 수익성 대비 과대 평가될 가능성을 시사한다.

이어 상승률 2위 선진(136490)은 현재가 1만 2370원으로 주가가 14.75% 급등하고 있다. 상승률 3위 삼화전기(009470)는 현재 5만 6600원으로 13.43% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 세아베스틸지주(001430)는 11.42% 상승하며 7만 9000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 미래에셋증권우(006805)는 11.05%의 상승세를 타고 2만 1600원에 거래되고 있다.

6위 씨티알모빌리티(308170)는 현재가 7250원으로 11.03% 상승 중이다. 7위 JW중외제약(001060)은 현재가 3만 3450원으로 10.21% 상승 중이다. 8위 금호에이치티(214330)는 현재가 565원으로 9.71% 상승 중이다. 9위 미래에셋증권(006800)은 현재가 4만 3750원으로 9.24% 상승 중이다. 10위 롯데이노베이트(286940)는 현재가 2만 3850원으로 9.15% 상승 중이다.



이밖에도 포스코스틸리온(058430) ▲9.05%, 동부건설(005960) ▲8.76%, 미래에셋증권2우B(00680K) ▲8.32%, JW중외제약우(001065) ▲8.08%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲7.67% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
